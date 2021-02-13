13 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: PKK'ya operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika: PKK'ya operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.02.2021 06:21
Son dakika haberi...İstanbul ve Diyarbakır'da PKK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 26 kişiden 21'i gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul ve Diyarbakır'da 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 26 kişiden 21'i gözaltına alındı.



ARNAVUTKÖY'DE ÇOK SAYIDA ADRESE BASKIN
Soruşturma kapsamında operasyon düzenlenen yerlerden biri de Arnavutköy ilçesi oldu.

Polis, Arnavutköy ilçesinde önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

Mavigöl Mahallesi Maşuk Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın birinci katına operasyon düzenleyen polis ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
“Yeniden dirilişimize vesile olacak
“Yeniden dirilişimize vesile olacak"
Serbest bırakılan Türk gemicilerin tamamı Türk Büyükelçiliği'ne getirildi
Serbest bırakılan Türk gemicilerin tamamı Türk Büyükelçiliği'ne getirildi
Kadir Topbaş davaya adamış ömrüyle anılacak
"Kadir Topbaş davaya adamış ömrüyle anılacak"
Kadir Topbaş'a son görev
Kadir Topbaş'a son görev
Numan Kurtulmuş: ALLAH mekanını cennet eylesin
Numan Kurtulmuş: ALLAH mekanını cennet eylesin
Başkan Erdoğan'dan Kadir Topbaş için taziye mesajı
Başkan Erdoğan'dan Kadir Topbaş için taziye mesajı
AK Parti'den Topbaş'ın vefatıyla ilgili ilk açıklama
AK Parti'den Topbaş'ın vefatıyla ilgili ilk açıklama
Kadir Topbaş herkesin abisiydi...
"Kadir Topbaş herkesin abisiydi..."
Tevfik Göksu Kadir Topbaş'ı A Haber'de anlattı: Büyük emekleri vardı üzerimizde... |Video
Tevfik Göksu Kadir Topbaş'ı A Haber'de anlattı: Büyük emekleri vardı üzerimizde... |Video
Kadir Topbaş hayatını kaybetti
Kadir Topbaş hayatını kaybetti
6 ilde terör operasyonu: 49 şüphe42'si gözaltında
6 ilde terör operasyonu: 49 şüphe42'si gözaltında
Hafız Nazırlı'ya son veda!
Hafız Nazırlı'ya son veda!
Daha Fazla Video Göster