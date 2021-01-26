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Son dakika: PKK'ya iki yeni operasyon

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Giriş: 26.01.2021 10:15
Son dakika haberi... PKK'ya iki yeni operasyon başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, "1620 personel ile 'Eren-4 Karlıova-Varto' ve 2 bin 550 personel ile 'Eren-5 Bagok Operasyonları' müşterek olarak başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... PKK'ya iki yeni operasyon başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, "1620 personel ile 'Eren-4 Karlıova-Varto' ve 2 bin 550 personel ile 'Eren-5 Bagok Operasyonları' müşterek olarak başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Son dakika : İçişleri Bakanlığı başlattı! Eren Operasyonlarına 2 yeni operasyon daha eklendi SON DAKİKA : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAŞLATTI! EREN OPERASYONLARINA 2 YENİ OPERASYON DAHA EKLENDİ
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