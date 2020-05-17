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Son dakika: PKK'ya ağır darbe Türk savaş jetleri peş peşe havalandı |Video

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Giriş: 17.05.2020 10:40
Güncelleme:17.05.2020 13:24
Güvenlik güçleri teröristlere göz açtırmıyor. Türk savaş uçaklarının hava destekli operasyonlarda terör örgütü PKK'nın inlerine girildi. Cudi, Gabar ve Besta'da son operasyonların ardına 134 PKK'lının kaldığı belirlendi. Operasyonların detaylarını A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.
Türk savaş jetleri peş peşe havalandı
Türk savaş jetleri peş peşe havalandı
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