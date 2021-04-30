Son dakika: PKK'nın yeni hedefi metropoller mi? Otogar bombacıları Suriye'den mi geldi? Canlı yayında değerlendirdiler

PKK İstanbul'daki otogarda sivilleri hedef alan bombalı eylem planladı. Operasyonlarla sıkışan terör örgütü eylemlerini büyükşehirlere mi taşıyor? İstanbul otogarında ele geçirilen patlayıcılar neye işaret? Son 2 yılda büyükşehirlerde PKK'nın şehir yapılanması nasıl değişti? Otogarda katliam planı nasıl önlendi? ​Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Savunma ve İstihbarat Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Pazarcı, "Türkiye, sınırları dışındaki teröristlerle mücadele ederken, diğer yandan içerideki eylemleri engellemeye çalışıyor" dedi. Gürsel Tokmakoğlu ise "Terör örgütünün ağırlık noktası Suriye’ye kaymış durumda" ifadelerini kullandı.

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