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Son dakika | PKK'nın bombacısı Adıyaman'da yakalandı

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Giriş: 05.10.2023 18:17
Son dakika haberi... Silahlı Terör Örgütü PKK/YPG'de patlayıcı madde uzmanı olan Suriye uyruklu H.M., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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