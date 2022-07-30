30 Temmuz 2022, Cumartesi
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Son dakika: PKK'lı terörist Nüsret Tebiş MİT operasyonu ile öldürüldü
Son dakika haberleri… Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2008 yılındaki Güngören saldırısının faillerinden PKK terör örgütü mensubu Nüsret Tebiş'i Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.