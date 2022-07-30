30 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: PKK'lı terörist Nüsret Tebiş MİT operasyonu ile öldürüldü

Son dakika: PKK'lı terörist Nüsret Tebiş MİT operasyonu ile öldürüldü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.07.2022 09:36
Son dakika haberleri… Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2008 yılındaki Güngören saldırısının faillerinden PKK terör örgütü mensubu Nüsret Tebiş'i Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MİT nokta operasyon! Nüsret Tebiş yok edildi
MİT nokta operasyon! Nüsret Tebiş yok edildi
Miçotakis’e çok sert tepki!
Miçotakis'e çok sert tepki!
Ordu’da Başkan Erdoğan heyecanı!
Ordu'da Başkan Erdoğan heyecanı!
Gurbetçilerin Kuluforniyası!
Gurbetçilerin Kuluforniyası!
Hem tarihi hem hayati dönüşüm
Hem tarihi hem hayati dönüşüm
Özlem Gürses: Bürokratlar CHP’ye bilgi sızdırıyor
Özlem Gürses: Bürokratlar CHP'ye bilgi sızdırıyor
FETÖ firarisi Kamil Maman canlı yayında itiraf etti!
FETÖ firarisi Kamil Maman canlı yayında itiraf etti!
Bakan Çavuşoğlu’ndan Alman mevkidaşına bombardıman
Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına bombardıman
Finansın kalbi İstanbul’da atacak
Finansın kalbi İstanbul’da atacak
Murat Dilmener Hastanesi’ne yoğun ilgi!
Murat Dilmener Hastanesi’ne yoğun ilgi!
Türkiye’nin en büyüğü! Yapımı sürüyor
Türkiye’nin en büyüğü! Yapımı sürüyor
Eskişehir’de zam furyası! Neler oluyor?
Eskişehir'de zam furyası! Neler oluyor?
Daha Fazla Video Göster