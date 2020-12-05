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Son dakika | PKK elebaşı Murat Karayılan’ın postacısı yakalandı

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Giriş: 05.12.2020 10:34
Güncelleme:05.12.2020 10:37
Son dakika haberi...Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yakalanan R.G.'nin Murat Karayılan'ın postacısı olduğu ortaya çıktı. Postacının Kandil, Metina ve Zap'a sık sık gittiği belirtildi.

PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın postacısı yakalandı. Kandil'den aldığı talimatları yurt içindeki teröristlere aktaran terörist Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. "Postacı" ifadesinde, terör örgütü PKK'nın saldırılarını ve sorumlularını tek tek anlattı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Kandil'e bilgi akışı yapan kk'lı terörist R.B tutuklandı. PKK'lı teröristin Lice'de müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı.

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