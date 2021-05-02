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SON DAKİKA | Pençe Yıldırım Harekatı'nda Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan şehit oldu

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Giriş: 02.05.2021 00:51
Güncelleme:02.05.2021 00:52
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Yıldırım Harekatı'nda, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın (23) şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Uzman Çavuş için başsağlığı mesajı paylaştı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Yıldırım Harekatı'nda, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan paylaşımla şehit haberini duyurdu.

Bakanlığın paylaşımında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın başsağlığı mesajına yer verildi.

Bakan Akar mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman silah arkadaşımız, 1 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."


Şehidin Emet ilçesindeki baba evine acı haber ulaştırıldı.

Sokağa ve evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Akrabaları ve sevenleri acılı aileyi yalnız bırakmadı. Polis ve sağlık ekipleri şehidin evi önünde güvenlik ve tedbir amaçlı hazır bulundu.

Kütahya Valisi Ali Çelik, yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda yaralanan ve Hakkari'de tedavi gören kahraman hemşehrimiz Uzman Çavuş Ahmet Asan şehit düştü. Başımız sağ olsun. Şehadete eren kahraman evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum." dedi.

Şehit Ahmet Asan'ın yarın öğle vakti Emet ilçesinde düzenlenecek törenle toprağa verileceği bildirildi.

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