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Son dakika: Pençe-Kilit'ten acı haber! Bir askerimiz şehit oldu

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Giriş: 26.05.2022 12:12
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Mehmet Meral şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.
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