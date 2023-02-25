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Son dakika | Pençe-Kilit'te 523 terörist etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 25.02.2023 11:55
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terörle mücadele kapsamında Pençe-Kilit'te 523 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Detayları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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