26 Mayıs 2022, Perşembe
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Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 14 terörist öldürüldü
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" denildi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.