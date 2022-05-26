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Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 14 terörist öldürüldü

A Haber
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Giriş: 26.05.2022 11:17
Güncelleme:26.05.2022 11:18
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" denildi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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