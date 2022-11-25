Son dakika | Pençe Kılıç harekatında 326 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen Pençe Kılıç operasyonu hakkında son bilgileri paylaştı. Bakan Akar açıklamasında "Pençe-Kılıç Harekatı, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışlarıyla sürüyor. Şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

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