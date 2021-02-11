Son Dakika: Pençe Kartal-2 harekatında 2 asker şehit oldu 4 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde devam eden Pençe Kartal-2 harekatında 2 askerin şehit olduğu 4 askerin ise yaralandığı duyuruldu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun Irak'ta şehit olan askerlerimize yönelik yaptığı paylaşımda "Kahramanlarımızın mekanları cennet olsun. Başımız sağolsun. Türkiye, terörün kökünü kazımaya son derece kararlıdır. Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. .