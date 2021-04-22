Pakistan'da Türk heyetinin kaldığı otele saldırı! Patlamadan kurtulan gazeteci o anları A Haber'de anlattı

Pakistan'da Türk heyetinin kaldığı otelde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti 12 kişi de yaralandı. Otelde Ramazan ayında yardım faaliyetleri çerçevesinde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti ile beraberindeki Anadolu Ajansı muhabiri Recep Bilek'in de bulunduğu aktardı. A Haber canlı yayınında konuşan Bilek, sağlık durumlarının iyi olduğunu, konsolosluktan arandıklarını ve garnizona götürüleceklerini ifade etti. Patlamanın 5 metre uzağında olduğunu söyleyen Bilek, yaşadıklarını anlattı.

Pakistan'da bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Patlama, Pakistan'ın Ketta şehrindeki Serena Otel'in otoparkında meydana geldi. Emniyet yetkilileri, patlamanın kaynağının ilk incelemelere göre bomba yüklü araç olduğunu belirtti.

Patlamanın yaşandığı otelde Türk heyetide konaklıyordu. Ramazan yardım faaliyetleri için kente gelen Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti ile beraberindeki Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Recep Bilek de otelde bulunuyordu.

Patlama sırasında odalarında olan TDV heyeti, hadiseyi yara almadan atlattı. O sırada otel locasında bulunan AA muhabiri Recep Bilek ise eline isabet eden cam parçaları nedeniyle hafif yaralandı.

"BİR ANDA ALEVLER YÜKSELDİ"

Bilek, yaşadığı anları ise A Haber canlı yayınında anlattı:

Otele geldikten yarım saat, 45 dakika sonra patlama meydana geldi. Otelin lobisine haber geçmek için inmiştim. Oturduğum yerin 5 metre arkasında bir patlama meydana geldi. Ne olduğunu anlayamadım birden alevler yükseldi. Oradan kaçmaya başladı. Sağlık durumum iyi elimde ufak bir çizik var. Biz şu anda güven altındayız. Polisler geldi bizim polis olduğumuzu öğrenince 'kardeşim' deyip bize sarıldılar. Siz bizim kardeşimizsiniz sizin güvenliğinizi biz sağlayacağız deyip bizimle fotoğraf çekildiler.

Bölgede son 2 yılda yaşanan 12. patlamanın olduğu bilgisine ulaştık. Patlama otelin otoparkında oldu. Otelde yoğun güvenlik olmasına rağmen araç oraya kadar nasıl girdi? Soru işareti. Saldırının kimlerin düzenlediğine dair henüz bir bilgi yok. Otelin bütün camları kırıldı. Otelin için barut kokusuyla kaplandı.