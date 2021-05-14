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Son dakika: Orta Doğu'nun en güçlü orduları hangi ülkelerde? Türk ordusu kaçıncı sırada? İşte Orta Doğu'nun en güçlü orduları

A Haber
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Giriş: 14.05.2021 15:32
Güncelleme:14.05.2021 15:41
Son dakika haberi... Dünya İsrail'in zulmünü konuşurken orduları mercek altına alan bir rapor yayımlandı. Raporda bölge ülkelerinin askeri güçleri mercek altına alındı. Listede türkiye ilk sırada yer aldı.

İŞTE ORTA DOĞU'NUN EN GÜÇLÜ ORDULARI

Orta Doğunun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye detayı ORTA DOĞU'NUN EN GÜÇLÜ ORDULARI BELLİ OLDU! TÜRKİYE DETAYI
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