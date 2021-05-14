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Son dakika: Orta Doğu'nun en güçlü orduları hangi ülkelerde? Türk ordusu kaçıncı sırada? İşte Orta Doğu'nun en güçlü orduları
Son dakika haberi... Dünya İsrail'in zulmünü konuşurken orduları mercek altına alan bir rapor yayımlandı. Raporda bölge ülkelerinin askeri güçleri mercek altına alındı. Listede türkiye ilk sırada yer aldı.
İŞTE ORTA DOĞU'NUN EN GÜÇLÜ ORDULARI