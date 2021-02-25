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Son dakika: Okullarda 1 Mart hazırlığı! Hangi tedbirler alındı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 25.02.2021 14:43
Güncelleme:25.02.2021 14:47
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk okullarda 1 Mart için yapılan hazırlıkları anlattı.

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk okullarda 1 Mart için yapılan hazırlıkları anlattı.

OKULLARDAKİ TEDBİRLER

Eğitim kurumlarında enfeksiyonu engelleme kılavuzu hazırladık, hangi önlemlerin alınmasına dair şartlar var. Bunu yöneticiler için ayrı veliler için ayrı öğrenciler için ayrı kılavuz oluşturuldu. Kimin nasıl tedbir alacağı kimin neye dikkat edeceğinin açıklaması var. Ekiplerimiz okulların öz değerlendirmesi yapıp, okula şunlarınız eksik diye bildirim yapıyor ve eksikler tamamlandıktan sonra temizlik belgesini alıyor.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk A Haberde! MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK A HABER'DE!

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