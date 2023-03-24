Son dakika: Öğretmen adayları dikkat! 45 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu

Son dakika haberleri... 45 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu. Yapılan açıklamada atamaların 8 Mayıs'ta yapılacağı duyuruldu. Öte yandan son 20 yılda tek seferde yapılan ilk ve en fazla atama olacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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