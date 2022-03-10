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Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye’ye geliyor

A Haber
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Giriş: 10.03.2022 12:58
Son dakika haberine göre… Dünya diplomasinin merkezi haline gelen Türkiye, barışında kapısının anahtarı olacak. Diplomatik gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Son olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Türkiye’ye geleceği duyuruldu. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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