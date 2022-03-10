10 Mart 2022, Perşembe
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Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye’ye geliyor
Son dakika haberine göre… Dünya diplomasinin merkezi haline gelen Türkiye, barışında kapısının anahtarı olacak. Diplomatik gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Son olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Türkiye’ye geleceği duyuruldu. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.