Son dakika: Muherrem İnce'den CHP'ye sert Ali Babacan tepkisi

Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan Muharrem İnce, CHP'den istifa edenlerle birlikte kurduğu Memkelet Partisi'nin merkez binasının açılışında CHP'ye sert eleştirelerde bulundu. Muharrem İnce, "Devletten trilyonlarca hazine yardımı alacaksın, 100 yıllık parti olacaksın.Mal var, mülk var, örgüt var, belediye var. Tek başıma ben iktidar olurum diyemeyeceksiniz. Tayyip Erdoğan’a imza verip sonra altını oymaya çalışan ona oy vermediği kesinleşen kişiden medet umacaksın. E sana imza verip altını oymaya çalışırsa ne yapacaksın?" dedi.

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