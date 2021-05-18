- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son dakika: Muharrem İnce'den flaş açıklamalar: Atatürk'e saygısızlık yapanı partide istemiyoruz
Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan Muharrem İnce CHP'den istifa edenlerle birlikte kurduğu Memkelet Partisi'nin merkez binasının açılışında konuştu. İnce, "Atatürk'e saygısızlık yapanı partide istemiyoruz. Terörle arasına mesafe koyamayanı istemiyoruz." dedi.