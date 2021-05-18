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Son dakika: Muharrem İnce'den flaş açıklamalar: Atatürk'e saygısızlık yapanı partide istemiyoruz

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Giriş: 18.05.2021 11:49
Güncelleme:18.05.2021 12:00
Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan Muharrem İnce CHP'den istifa edenlerle birlikte kurduğu Memkelet Partisi'nin merkez binasının açılışında konuştu. İnce, "Atatürk'e saygısızlık yapanı partide istemiyoruz. Terörle arasına mesafe koyamayanı istemiyoruz." dedi.
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