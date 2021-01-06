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Son dakika | Muharrem İnce CHP'den istifa ediyor! Kendi partisini kuracak | A Haber ÖZEL

A Haber
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Giriş: 06.01.2021 16:22
Güncelleme:06.01.2021 16:22
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce partisinden istifa etme kararı aldı. İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştiriler getirmiş ve Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin Atatürk çizgisinden uzaklaştığını sıkça dile getirmişti. CHP yönetimine tepki olarak başlattığı "Memleket Hareketi" sonrasında parti kurmaya karar verdi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında aktardı. Yeşiltaş, İnce'nin parti kurma dilekçesini bu ay sonuna kadar İçişleri Bakanlığı'na vereceğini ifade etti.

Muharrem İnce, parti kurma çalışmalarına hız verdi. İnce, bugün Yalova'daki evinde gizlice kurucular kurulundaki isimler ile bir araya geldi. Toplantıda, kurulacak parti için atılacak adımlar konuşuldu. İnce'nin CHP'den istifa süreci de bu toplantıda masaya yatırıldı.

İNCE BU HAFTA İÇİ İSTİFA EDECEK

A Haber televizyonundan İlter Yeşiltaş'ın son dakika olarak aktardığı bilgilere göre; Muharrem İnce bugünkü toplantıda istifa süreci ile ilgili kararını da verdi. İnce, yıllarını verdiği CHP'den bu hafta içi istifa ederek ayrılacak.

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