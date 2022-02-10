Son dakika: MSB'den kritik Yunanistan F-35 açıklaması

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, 2022 yılındaki Yunanistan ihlalleri ve terör operasyonları hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, "Yunanistan, 2022 yılında askeri deniz ve hava araçları ile gayri askeri Statüdeki Adalara yönelik 229 ihlal gerçekleştirmiştir." ifadelerine yer verdi. Açıklamada ayrıca, "F-35 görüşmeleri için ikinci görüşmelerin şubat ayında ABD'de yapılmasını bekliyoruz" denildi.

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