10 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: MSB'den kritik Yunanistan F-35 açıklaması

Son dakika: MSB'den kritik Yunanistan F-35 açıklaması

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.02.2022 13:17
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, 2022 yılındaki Yunanistan ihlalleri ve terör operasyonları hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, "Yunanistan, 2022 yılında askeri deniz ve hava araçları ile gayri askeri Statüdeki Adalara yönelik 229 ihlal gerçekleştirmiştir." ifadelerine yer verdi. Açıklamada ayrıca, "F-35 görüşmeleri için ikinci görüşmelerin şubat ayında ABD'de yapılmasını bekliyoruz" denildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
3 şüpheli İstanbul’da yakalandı
3 şüpheli İstanbul'da yakalandı
Kritik F-35 açıklaması!
Kritik F-35 açıklaması!
33 yıl Osmanlı’yı nasıl idare etti?
33 yıl Osmanlı’yı nasıl idare etti?
TMT’nin hedef alınması planlı mı?
TMT’nin hedef alınması planlı mı?
Kimlere bıraktırmadı ki! Tam 215 paket
Kimlere bıraktırmadı ki! Tam 215 paket
Konya-Ankara yolu ulaşıma açıldı!
Konya-Ankara yolu ulaşıma açıldı!
367 krizinin baş aktörü yine devrede!
367 krizinin baş aktörü yine devrede!
Adaylık tartışmalarını bitirecek açıklama!
Adaylık tartışmalarını bitirecek açıklama!
Arslan’ın ’TMT’ açıklamasına tepki
Arslan'ın 'TMT' açıklamasına tepki
Ankara’da metroda bira skandalı!
Ankara'da metroda bira skandalı!
Haliç’in rengi kahverengiye döndü!
Haliç'in rengi kahverengiye döndü!
CHP İlçe Başkanı tutuklandı
CHP İlçe Başkanı tutuklandı
Daha Fazla Video Göster