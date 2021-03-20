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Son dakika | MSB'den flaş açıklama: Çok sayıda terör hedefleri vuruldu
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı,"Kilis'e atılan roketlerin hesabı soruldu. Terör örgütünün Kilis'e düşen roketlerinin ardından PKK/YPG'ye ait 20'den fazla hedef imha edildi. Tel Rıfat'ta çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı. A Haber muhabiri Rüya Akkuş bu önemli gelişmenin ayrıntılarını canlı yayında aktardı.