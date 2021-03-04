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Son dakika | MSB duyurdu! Sınırda yakalanan 9 kişiden 2'si PKK'lı terörist çıktı

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Giriş: 04.03.2021 12:55
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 2'si PKK terör örgütü mensubu 9 kişinin yakalandığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Mardin/Kızıltepe hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan 9 kişi yakalandı.

Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi.

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