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Son dakika | MSB duyurdu! Sınırda yakalanan 9 kişiden 2'si PKK'lı terörist çıktı
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 2'si PKK terör örgütü mensubu 9 kişinin yakalandığını açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, Mardin/Kızıltepe hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan 9 kişi yakalandı.
Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi.