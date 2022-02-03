03 Şubat 2022, Perşembe
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Son dakika: MSB duyurdu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Saldırı girişimindeki teröristlere ağır darbe
Son dakika haberine göre… Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açıp, saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" denildi.