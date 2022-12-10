Son dakika: MSB duyurdu! PKK'ya 'üst düzey' darbe: Sözde lider kadrodaki Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı 9 Aralık'ta yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin örgütün sözde Afrin Kurtuluş Güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğunu açıkladı. Öte yandan MİT, gerçekleştirdiği sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla bu yıl da terör örgütlerine nefes aldırmadı. Yıl içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. İşte detaylar...

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