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Son dakika: MSB duyurdu: Pençe-Kilit operasyonundan acı haber: 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

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Giriş: 26.04.2022 15:20
Güncelleme:26.04.2022 15:21
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı. Şehit sözleşmeli er Yunus Kalkan'ın Hatay'daki ailesine acı haber verildi.
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