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Son dakika | MSB duyurdu: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 24.03.2021 10:08
Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız, bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." bilgisi paylaşıldı.

Paylaşımda, operasyona ilişkin görüntülere de yer verildi.

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