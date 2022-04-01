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Son dakika: MSB açıkladı! Karadeniz'de 3 mayın imha edildi

A Haber
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Giriş: 01.04.2022 12:08
Rusya'nın Ukrayna donanmasının bulunduğu yerlere döşediği mayınlar rüzgarın etkisiyle sürüklendi. Geçtiğimiz günlerde de Türkiye'nin karasularında da mayınlara rastlandı. Milli Savunma Bakanlığı, sürüklenen mayınlarla ilgili açıklama yaptı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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