23 Ağustos 2023, Çarşamba
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Son dakika: MSB açıkladı! 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açıldığını ve misliyle karşılık verildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Suriye’de halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.” denildi.