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Son dakika | MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Sözde sorumlu Liman Suwyeş etkisizleştirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.01.2024 10:12
Güncelleme:16.01.2024 10:12
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Liman Suwyeş'inin Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı..
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