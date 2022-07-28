28 Temmuz 2022, Perşembe
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Son dakika: MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... PKK/KCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu öğrenilen Hezer'in erkek kardeşinin de 1998'de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.