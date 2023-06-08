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Son dakika | MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Gri listede yer alan terörist Fehmi Öğmen etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 08.06.2023 10:10
Güncelleme:08.06.2023 10:13
MİT, PKK/KCK’nın Irak'ın kuzeyindeki sözde üst düzey yöneticilerinden, gri listede aranan Fehmi Öğmen ve 2 teröristi, Süleymaniye kırsalındaki operasyonla etkisiz hale getirdi.
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