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Son dakika: MİT'ten müthiş operasyon! Yunan casusu Muhammed Amar Ampara yakalandı

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Giriş: 25.06.2022 15:13
Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara, MİT tarafından yakalandı. Ampara'nın TSK unsurları hakkında bilgi derleyerek Yunan istihbaratına aktardığı tespit edildi.
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