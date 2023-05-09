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Son dakika | MİT'ten Irak'ın kuzeyine nokta operasyonu! Sözde özel güç havacılık birimi sorumlusu yok edildi

A Haber
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Giriş: 09.05.2023 11:23
Son dakika haberi...MİT, PKK/KCK'nın sözde özel güç havacılık birimi sorumlularından 'Deniz Bahri' kod adlı Tekin Okan'ı Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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