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06.01.2020
Son dakika: MİT’in yeni binası Başkan Erdoğan’ın katılımlı ile dualarla açıldı
Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Yeni Hizmet Binasının Açılış Töreni’nde hitap etti. Erdoğan, "Bu yeni bina ile MİT'in gücü daha da artmıştır" dedi. Öte yandan Erdoğan, "Ülkemizin ve dünyanın kritik bir süreçten geçtiği şu dönemde, MİT'in desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunuyor." şeklinde konuştu. Konuşmasında konuyu Libya ile yapılan anlaşmaya çeviren Erdoğan, "MİT, Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor." ifadelerine yer verdi. Başkan Erdoğan'ın konuşması sonrası MİT'in yeni binası Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in yaptığı dua ile hizmete açıldı.
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