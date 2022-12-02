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Son dakika: MİT PKK'nın sözde tugay sorumlusunu Suriye'de öldürdü

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Giriş: 02.12.2022 09:42
Güncelleme:02.12.2022 09:43
Son dakika haberleri... MİT, Suriye'de yaptığı operasyonla PKK'nın sözde tugay sorumlusu İbrahim Mohammed Nasır'ı etkisiz hale getirdi. Teröristin kod adının Kemal Pir olduğu açıklandı..
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