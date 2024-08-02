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SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 12 terörist etkisiz hale getirildi!

SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 12 terörist etkisiz hale getirildi!

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 02.08.2024 12:33
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 4, Suriye'nin kuzeyinde de 8 toplamda da 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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