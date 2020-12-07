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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı askere alma sevk tarihlerini Covid-19 nedeniyle erteledi

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Giriş: 07.12.2020 15:51
Güncelleme:07.12.2020 15:59
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki sevk tarihlerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada; "Kasım ayından Aralık’a ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik yoktur. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet’ten takip edebilecek, duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr adresinden ulaşabilecektir." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan askerlik sevklerine ilişkin yapılan açıklamada, "Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek" denildi.

22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlananların sevk işlemleri de 26-28 Ocak 2021'e ertelenmiştir. Erteleme sadece DZ.K.K.lığı ve J.GN.K.lığı emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsamaktadır.

Kasım ayından Aralık'a ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik yoktur. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet'ten takip edebilecek, duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr adresinden ulaşabilecektir.

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