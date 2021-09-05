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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 1865 terörist etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 05.09.2021 13:10
Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadele, Afganistan ve sınırda göç önlemleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. "1 Ocak 2021 itibarıyla 1865 terörist etkisiz hale getirildi” ifadeleri kullandı. O toplantının notlarını A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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1865 terörist etkisiz hale getirildi
1865 terörist etkisiz hale getirildi
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