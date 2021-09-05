05 Eylül 2021, Pazar
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 1865 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadele, Afganistan ve sınırda göç önlemleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. "1 Ocak 2021 itibarıyla 1865 terörist etkisiz hale getirildi” ifadeleri kullandı. O toplantının notlarını A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.