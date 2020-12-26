26 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya'ya kritik ziyaret

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya'ya kritik ziyaret

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.12.2020 12:51
Güncelleme:26.12.2020 12:51
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları ile Libya’ya gitti. Bakan Akar, Libya'daki Türk birliklerini denetleyecek, askeri yetkililerle bir araya gelecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Libya'ya gitti.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'ya hareket etti.

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüşmesi beklenen Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile de bir araya gelecek.

TBMM’de arbede! AK Parti ile CHP...
TBMM’de arbede! AK Parti ile CHP...
Bakan Koca açıkladı! Mutasyon Türkiye'de görüldü mü?
Bakan Koca açıkladı! Mutasyon Türkiye'de görüldü mü?
Saldırı girişiminde bulunacaklardı!
Saldırı girişiminde bulunacaklardı!
BioNTech aşısı Türkiye'de üretilecek mi? Prof. Dr. Uğur Şahin açıkladı
BioNTech aşısı Türkiye'de üretilecek mi? Prof. Dr. Uğur Şahin açıkladı
Halk TV'de skandal sözler!  Ahiret ve cennet inancıyla alay etti
Halk TV'de skandal sözler!  Ahiret ve cennet inancıyla alay etti
Türkiye'de ilk! Başkan Erdoğan açılışını gerçekleştirdi
Türkiye'de ilk! Başkan Erdoğan açılışını gerçekleştirdi
Başkan Erdoğan'dan AB ve ABD'ye net mesaj
Başkan Erdoğan'dan AB ve ABD'ye net mesaj
Twitter FETÖ’cülerin şikayetiyle bakın ne yaptı!
Twitter FETÖ’cülerin şikayetiyle bakın ne yaptı!
CHP’li vekil hiç utanmadı! Demirtaş tehdidi
CHP’li vekil hiç utanmadı! Demirtaş tehdidi
CHP'deki yeni skandalı canlı yayında açıkladı
CHP'deki yeni skandalı canlı yayında açıkladı
Türkiye'den Libya'ya kritik ziyaret
Türkiye'den Libya'ya kritik ziyaret
14 çocuğa 46 yıl sonra veda
14 çocuğa 46 yıl sonra veda
Daha Fazla Video Göster