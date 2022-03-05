Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Ukrayna açıklaması: 2 uçağımız Borispol'de bekliyor! Montrö mesajı

Son dakika haberine göre… Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Sualtı Taarruz (SAT) Komutanlığını ziyaret etti. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Akar, 24 Şubat’ta Türkiye’nin insani yardım ve tahliye için gönderdiği 2 uçağın hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanında beklediğini açıkladı. Akar, "Montrö statüsünün bozulmasının kimseye yararı yok, bunu hep birlikte koruyalım." dedi.

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