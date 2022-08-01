Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar! Tahıl sevkiyatı, terörle mücadele...

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlk tahıl sevkiyatının başlamasıyla ilgili bilgi veren Bakan Akar, "Gemi yarın 15.00'te İstanbul Boğazı açıklarında olacak." dedi. Askeri operasyonlarla ilgili önemli mesajlar veren Akar, 2015'ten bu yana 34 bin teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Akar, ABD'nin teröristler için yayınladığı taziye mesajına da sert tepki göstererek, "Bir akıl tutulması, açıklaması olamaz." ifadelerini kullandı.

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