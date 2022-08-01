01 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar! Tahıl sevkiyatı, terörle mücadele...

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar! Tahıl sevkiyatı, terörle mücadele...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2022 11:44
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlk tahıl sevkiyatının başlamasıyla ilgili bilgi veren Bakan Akar, "Gemi yarın 15.00'te İstanbul Boğazı açıklarında olacak." dedi. Askeri operasyonlarla ilgili önemli mesajlar veren Akar, 2015'ten bu yana 34 bin teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Akar, ABD'nin teröristler için yayınladığı taziye mesajına da sert tepki göstererek, "Bir akıl tutulması, açıklaması olamaz." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Akar’dan önemli açıklamalar!
Bakan Akar'dan önemli açıklamalar!
Bakan Akar’dan ’tahıl sevkiyatı’ açıklaması
Bakan Akar'dan 'tahıl sevkiyatı' açıklaması
Dar gelirliye ucuz konut müjdesi!
Dar gelirliye ucuz konut müjdesi!
MİT’ten PKK’ya peş peşe operasyon!
MİT'ten PKK'ya peş peşe operasyon!
İşte tahıl yüklü o gemi!
İşte tahıl yüklü o gemi!
Tahıl gemisi ne zaman İstanbul’da olacak?
Tahıl gemisi ne zaman İstanbul'da olacak?
Meclis olağanüstü toplanacak mı?
Meclis olağanüstü toplanacak mı?
Resmen açıkladı! Gemi hareket etti
Resmen açıkladı! Gemi hareket etti
Tarihi sevkiyat! Canlı olarak anlattı
Tarihi sevkiyat! Canlı olarak anlattı
Yerli ve milli SİDA göz kamaştırdı!
Yerli ve milli SİDA göz kamaştırdı!
Türkiye’nin gözü bu toplantıda!
Türkiye'nin gözü bu toplantıda!
İlk tahıl gemisi bugün hareket ediyor!
İlk tahıl gemisi bugün hareket ediyor!
Daha Fazla Video Göster