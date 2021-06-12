Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya'da önemli açıklamalar: Türkiye kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye, 500 yıllık tarihi kardeşlik bağı bulunan Libyalı kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek. Türkiye Libya'da yabancı güç değildir. Türkiye, Libya'nın kendi kendine yetebilecek bir seviyede olması için gayret ediyor." açıklamasında bulundu.

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