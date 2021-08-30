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Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik Afganistan açıklaması

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Giriş: 30.08.2021 15:21
Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Afganistan'ın Kabil Havalimanı ile ilgili önemli bir değerlendirme geldi. Kabil Havalimanı'ndaki son duruma ilişkin bir soru üzerine Bakan Akar "Afganistan'da ki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Durum ve şartlar oluşur talep gelirse değerlendirmeye hazırız" dedi.
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