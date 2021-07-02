02 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Kabil Havalimanı açıklaması: ABD ile temaslar sürecek, henüz alınmış bir karar yok
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Şu anda alınmış bir karar yok. Gelişmelere, görüşmelerin sonuçlarına göre çıkacak sonucu da Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılacak toplantıda ele alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip planımızı gerçekleştireceğiz." dedi.