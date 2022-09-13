13 Eylül 2022, Salı
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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ı uyardı: Akıllı olun tarihi tekrarlatmayın
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın son dönemde artan provokasyonlarına yönelik, "Tarihten ders alın diyoruz. Yeni maceralara girmeyin. Bazıları sizin kulağınıza bir şeyler söyleyebilirler. Bunların geçerli olmadığını tarihte gördünüz. Aynı şeyi tekrarlatmayın. Bu konuda akıllı olun" dedi.