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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Kandil'in ışıkları söndü!

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Giriş: 20.05.2021 15:06
Güncelleme:20.05.2021 15:10
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özellikle terörle mücadele konusuda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, “Kandil'in ışıkları söndü, kararıyor… Sonlarının geldiğini gördüler. Teröristler nerede ise orada olacağız. Pençe operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Ayrıntıları Tülay Ağaoğlu aktardı.
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