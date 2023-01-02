02 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar 'dünyanın ilk SİHA gemisi'nde incelemelerde bulundu! Yunanistan'a sert tepki: Devamlı ağlıyor

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar 'dünyanın ilk SİHA gemisi'nde incelemelerde bulundu! Yunanistan'a sert tepki: Devamlı ağlıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.01.2023 10:19
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile “Dünyanın ilk SİHA gemisi” ve Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip Anadolu gemisinde incelemelerde bulundu. Bakan Akar incelemelerinin ardından yaptığı açıklamalarda Yunanistan'a tepki gösterdi. Atina'nın NATO toplantısını sabote ettiğini belirten Milli Savunma Bakanı Akar, "Yunanistan devamlı ağlıyor. Türkiye-NATO sorunu gibi göstermeye çalışıyor." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
7. yargı paketi hazır
7. yargı paketi hazır
İşte yeni şehir hastanesi
İşte yeni şehir hastanesi
Tarım Cebimde uygulaması tanıtımı!
Tarım Cebimde uygulaması tanıtımı!
Açıklama yapacak! İhracatta rekorların yılı
Açıklama yapacak! İhracatta rekorların yılı
Yunanistan devamlı ağlıyor
"Yunanistan devamlı ağlıyor"
Kuaför ve berberlere tatil uygulaması!
Kuaför ve berberlere tatil uygulaması!
ŞOK market işaret fişeğini yaktı
ŞOK market işaret fişeğini yaktı
Mardin’de feci kaza
Mardin'de feci kaza
Sinan Ateş’e son görev!
Sinan Ateş’e son görev!
Başkan Erdoğan’dan sürpriz ziyaret
Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Tartışılacak sözler: Gaz uçucu
Tartışılacak sözler: Gaz uçucu
“Proxy war” ne anlama geliyor?
“Proxy war” ne anlama geliyor?
Daha Fazla Video Göster