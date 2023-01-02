Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar 'dünyanın ilk SİHA gemisi'nde incelemelerde bulundu! Yunanistan'a sert tepki: Devamlı ağlıyor

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile “Dünyanın ilk SİHA gemisi” ve Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip Anadolu gemisinde incelemelerde bulundu. Bakan Akar incelemelerinin ardından yaptığı açıklamalarda Yunanistan'a tepki gösterdi. Atina'nın NATO toplantısını sabote ettiğini belirten Milli Savunma Bakanı Akar, "Yunanistan devamlı ağlıyor. Türkiye-NATO sorunu gibi göstermeye çalışıyor." dedi.

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