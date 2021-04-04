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Son dakika: Milli iradeyi hedef alan bildiri! Darbe imalı bildiriye A Haber'de sert tepkiler

A Haber
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Giriş: 04.04.2021 11:16
Güncelleme:04.04.2021 11:30
Son dakika haberi... Aralarında FETÖ'den yargılananların da olduğu 103 emekli amiral, gece yarısı hükümeti ve milli iradeyi hedef alan darbe imalı bir bildiri yayımladı. Siyasete müdahaleye kalkıştı. Bildirinin özellikle gece yarısı yayımlanması darbe iması olarak yorumlandı. Bu bildiri ne anlama geliyor? A Haber canlı yayınında konuklar bildirinin perde arkasını değerlendirdi.
Darbe imalı bildiriye A Haberde sert tepkiler DARBE İMALI BİLDİRİYE A HABER'DE SERT TEPKİLER
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Darbe imalı bildiriye A Haber'de sert tepkiler
Darbe imalı bildiriye A Haber'de sert tepkiler
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